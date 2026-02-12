В 2025 году прибыль рязанских организаций составила 98,7 млрд рублей

За 11 месяцев 2025 года совокупная прибыль крупных и средних рязанских организаций составила 98,7 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Рязаньстата. Основной вклад в общую прибыль внесли предприятия обрабатывающих производств — 60,2%, сельского хозяйства — 14,2%, 10,1% - оптовой и розничной торговли и ремонта автотранспорта. Всего в регионе насчитывается 341 прибыльная организация.

