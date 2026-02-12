У жителя Рязанской области арестовали автомобиль за долги с прошлого года

Судебные приставы из Сараевскому, Сапожковскому и Ухоловскому районам арестовали автомобиль Lada Largus у должника. Причиной для таких мер стала задолженность по кредитам и штрафам ГАИ. В пресс-службе приставов сообщили, что 55-летний мужчина накопил долг в размере более 260 тысяч рублей, который он не погашал с 2025 года. Отмечается, что у должника есть 10 дней для того, чтобы расплатиться с долгами. В противном случае автомобиль будет выставлен на торги.

Фото: УФССП по Рязанской области.