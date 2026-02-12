Сосед избил рязанца за запах сигарет, его семья опасается, что виновника не посадят

В Новомичуринске 18 июля 2025 года 31-летний Евгений, сосед рязанца сверху, ворвался в квартиру 46-летнего Павла и избил его. Пострадавший получил серьезные травмы: оскольчатый перелом скуловой кости, сотрясение мозга и другие повреждения. Супруга пострадавшего рассказала, что раньше конфликтов с соседом не было. В ту ночь Павел курил на балконе. Сосед спустился к ним из-за запаха дыма и начал избивать ее супруга. Женщина также вспомнила о провокациях Евгения к другим соседям. Уголовное дело рассматривается в Мировом судебном участке № 50 Пронского района.

В Новомичуринске сосед избил рязанца за запах сигарет, его семья опасается, что виновника не посадят. С рассказом о случившимся в редакцию РЗН. Инфо обратилась супруга пострадавшего.

Инцидент произошел ночью 18 июля 2025 года. Как рассказала женщина, 31-летний Евгений [прим. ред. — здесь и далее имена участников изменены] проник в квартиру 46-летнего Павла и избил его. Напавший на ее мужа — их сосед сверху.

Пострадавший получил оскольчатый перелом скуловой кости справа, сотрясение мозга, открытую рану губы и полости рта, вывих зубов, искривление носовой перегородки и другие повреждения. Все травмы подтверждены медицинскими документами, они есть в распоряжении РЗН. Инфо.

Как рассказала супруга потерпевшего, конфликтов с соседом у семьи ранее не было. В ночь происшествия ее муж курил на балконе. За несколько дней до инцидента Евгений ругался нецензурной бранью на Павла из-за запаха дыма.

«От стука в дверь и лая собаки я проснулась, вскочила с кровати, накинула платье. Стала выходить в коридор, чтобы посмотреть, кто стучал и кому муж открыл дверь. В этот момент Паша получил удар, от которого упал на дверь туалета — она напротив входной двери. Сосед сделал еще один шаг в нашу квартиру и еще раз ударил мужа. Паша нашел силы, оттолкнулся от двери сам и стал выталкивать нападавшего. Я Паше помогала, подталкивая, чтобы выгнать Евгения из квартиры. Уже на лестничной площадке сосед обхватил Пашу за шею правой рукой и продолжил наносить удары», — отметила женщина.

При этом рязанка вспомнила, что Евгения замечали за провокациями в сторону других соседей.

«Была история, что он угрожал нашей пожилой соседке, у которой есть маленькая собачка, что он натравит на животное своего пса. Причем это слышали несколько человек», — отметила женщина.

Сейчас уголовное дело рассматривают в Мировом судебном участке № 50 Пронского района. Как отметила женщина, судебные заседания неоднократно переносились из-за неявки свидетелей со стороны обвиняемого и заявленных ходатайств. Дело рассматривается по части 1 статьи 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Потерпевшая сторона настаивает о дополнении обвинения статьей 139 части 2 УК РФ (незаконное проникновение в жилище), так как, по словам супруги Павла, избиение началось именно внутри квартиры.

«После четвертого заседания, которое проходило 10 февраля, мой муж вернулся в зал, чтобы забрать телефон, и увидел, как судья осталась в помещении вместе с обвиняемым и его адвокатом. По правилам судья должна первой покидать зал, чтобы избежать любых разговоров. Эта ситуация вызывает у нас сомнения в объективности процесса», — рассказала женщина.

Спустя полгода после инцидента Павел до сих пор не восстановился полностью. По словам супруги, он продолжает жаловаться на недомогание, падал в обмороки, ему вызывали скорую. Рязанец продолжает лечение от полученных травм.