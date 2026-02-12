Рязанский суд заключил под стражу 25-летнего «внука» пенсионерки, обманувшего её на 187 тысяч рублей

В январе пожилой женщине позвонил незнакомец, который представился ее внуком и сообщил о ДТП, требуя крупную сумму денег. Введенная в заблуждение, она передала курьеру 187 тысяч рублей. Дело возбуждено по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».