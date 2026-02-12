Рязанец заметил пробегающую через дорогу лису

Рязанцы заметили лису. Об этом сообщили в телеграм-канале «RZN LIFE». Как сообщают очевидцы, животное пробегало через дорогу от Мальшинской богадельни. «Очень часто обитает на улице Птицеводов рано утром», — поделился местный житель.