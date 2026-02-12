Рязанцы не подали ни одного заявления в ЗАГС на пятницу, 13 февраля

В пятницу, 13 февраля, рязанцы удивили статистиков, не подав ни одного заявления в ЗАГС. Об этом пишет ИД «Пресса». По данным Сервиса-ЗАГС, в прошлом году рязанцы не верили приметам. 13 июня 2025 года свои браки зарегистрировали 35 пар. В 2024 году в сентябре и декабре также отмечалось значительное количество свадеб — по 39 пар. В 2026 году рязанцев ожидает целых три «неудачных» пятницы для регистрации брака, которые выпадут на февраль, март и ноябрь. Отмечается, что последний раз три пятницы подряд встречались 11 лет назад — в 2015 году.

