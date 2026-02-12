Парламентарии предложили кандидатуру Почетного гражданина Рязанской области Николая Булаева для назначения в новый состав ЦИК России

Депутаты регионального законодательного собрания поддержали кандидатуру Николая Булаева для назначения в новый состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России от Совета Федерации. Соответствующее решение принято в ходе пленарного заседания в четверг, 12 февраля. Как было отмечено, данную кандидатуру предложили парламентские фракции партии «Единая Россия» и ЛДПР, сообщили на сайте рязгордумы.

Николай Булаев — уроженец Рязанской области. Прошел трудовой путь от школьного учителя до руководителя Федерального агентства по образованию. На протяжении четырех созывов представлял интересы граждан в Государственной Думе. В 2015 году был наделен полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от регионального парламента. С 2016 года занимает должность заместителя председателя ЦИК России. За многолетнюю плодотворную работу, значительный вклад в социально-экономическое развитие Рязанской области и активную гражданскую позицию в октябре 2023 года Николаю Булаеву было присвоено звание Почетный гражданин Рязанской области.

«Пять лет назад мы уже предлагали кандидатуру Николая Ивановича для назначения членом ЦИК. Все эти годы комиссия работала над тем, чтобы сделать выборы максимально открытыми и прозрачными, повышала доверие граждан к выборному процессу. И сейчас, когда формируется новый состав Центральной избирательной комиссии России, мы считаем кандидатуру Николая Булаева наиболее достойной для включения в новый состав», — отметил по итогам заседания спикер областной Думы Аркадий Фомин.

В ходе голосования парламентарии единогласно поддержали кандидатуру действующего зампреда ЦИК России. Соответствующее постановление Рязанской областной Думы в установленные законом сроки будет направлено в верхнюю палату российского парламента. Николай Булаев, который принял участие в заседании в режиме видео-конференц-связи, поблагодарил депутатский корпус.

«Спасибо огромное всем за доверие. Я буду стараться его оправдать. На самом деле, работа непростая. Действительно, избирательная система России, и я могу долго и убедительно это доказывать, на сегодняшний день самая технологичная в мире», — подчеркнул Николай Булаев.

Согласно Федеральному закону «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ЦИК формируется из 15 членов: по пять назначают Президент, Совет Федерации и Государственная Дума. Срок полномочий комиссии составляет пять лет.

Полномочия нынешнего состава ЦИК завершаются в марте 2026 года. До конца февраля текущего года Совет Федерации завершит консультации по кандидатурам, которые были предложены законодательными органами и высшими должностными лицами российских субъектов. После вопрос будет рассмотрен на заседании профильного комитета высшей палаты российского парламента и внесен в повестку пленарного заседания для рассмотрения и голосования.