На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу

На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу. Об этом заявила министр культуры страны Татьяна Бережная. По ее словам, после сбора достаточного количества подписей Госкомтелерадио разрабатывает постановление с мерами запрета. «На данный момент Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм», — слова Бережной приводят украинские СМИ. Новое постановление включает российские и русскоязычные книги. Правительство работает над четкими юридическими механизмами, сообщила Бережная.