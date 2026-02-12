Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 17:35
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу
На Украине могут запретить российскую и русскоязычную литературу. Об этом заявила министр культуры страны Татьяна Бережная. По ее словам, после сбора достаточного количества подписей Госкомтелерадио разрабатывает постановление с мерами запрета. «На данный момент Госкомтелерадио работает над постановлением, чтобы заложить конкретный механизм», — слова Бережной приводят украинские СМИ. Новое постановление включает российские и русскоязычные книги. Правительство работает над четкими юридическими механизмами, сообщила Бережная.

