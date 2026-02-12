Муниципальная реформа в Рязанской области сэкономила миллиард рублей

По предварительным оценкам, реформа сэкономила региону миллиард рублей. Об этом в ходе публичного отчета сообщил первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков. Большинство районов перешли на новый формат с 1 января 2026 года, поэтому полная оценка их эффективности будет доступна позже. Однако по округам, которые уже год работают в новом статусе, есть конкретные цифры.

Большинство районов перешли на новый формат с 1 января 2026 года, поэтому полная оценка их эффективности будет доступна позже. Однако по округам, которые уже год работают в новом статусе, есть конкретные цифры.

Так, Касимовский округ сэкономил 500 миллионов рублей, Сасовский — 400 миллионов рублей, Михайловский — 100 миллионов рублей. Главный результат, по словам зампреда правительства, — выход этих территорий на самообеспеченность: они перестали быть дотационными и «перешли через единицу». До реформы у них были коммерческие кредиты на сто тридцать миллионов рублей.

Например, в Сасове и Сасовском районе до объединения функционировали две администрации с 170 сотрудниками и 169 депутатами. Сейчас в единой администрации округа работают 140 человек, а депутатский корпус сократился до 30 человек.

«Это прямой эффект. Есть еще косвенный — эффект управления. Оставшиеся специалисты, на мой взгляд, способны решать все муниципальные вопросы без потери качества. Оптимизацию ресурсов будем продолжать», — отметил Боков.

По его словам, сейчас прорабатываются варианты дальнейшего объединения отдельных муниципальных округов.

Единственным нереформированным муниципалитетом остается Шиловский район. Его переход отложили из-за опасений потери федеральных преференций моногородом Лесной. Как выяснилось позже, такие риски отсутствуют, и в 2026 году район также станет округом.