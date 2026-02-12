Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
Сбт, 14
ЦБ USD 77.46 0.25 12/02
ЦБ EUR 92.48 0.54 12/02
Нал. USD 77.00 / 77.40 12/02 14:40
Нал. EUR 91.84 / 92.36 12/02 14:40
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
517
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
824
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 607
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 425
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Муниципальная реформа в Рязанской области сэкономила миллиард рублей
По предварительным оценкам, реформа сэкономила региону миллиард рублей. Об этом в ходе публичного отчета сообщил первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков. Большинство районов перешли на новый формат с 1 января 2026 года, поэтому полная оценка их эффективности будет доступна позже. Однако по округам, которые уже год работают в новом статусе, есть конкретные цифры.

По итогам муниципальной реформы почти все муниципалитеты региона получили статус округов. По предварительным оценкам, реформа сэкономила региону миллиард рублей. Об этом в ходе публичного отчета сообщил первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков.

Большинство районов перешли на новый формат с 1 января 2026 года, поэтому полная оценка их эффективности будет доступна позже. Однако по округам, которые уже год работают в новом статусе, есть конкретные цифры.

Так, Касимовский округ сэкономил 500 миллионов рублей, Сасовский — 400 миллионов рублей, Михайловский — 100 миллионов рублей. Главный результат, по словам зампреда правительства, — выход этих территорий на самообеспеченность: они перестали быть дотационными и «перешли через единицу». До реформы у них были коммерческие кредиты на сто тридцать миллионов рублей.

Например, в Сасове и Сасовском районе до объединения функционировали две администрации с 170 сотрудниками и 169 депутатами. Сейчас в единой администрации округа работают 140 человек, а депутатский корпус сократился до 30 человек.

«Это прямой эффект. Есть еще косвенный — эффект управления. Оставшиеся специалисты, на мой взгляд, способны решать все муниципальные вопросы без потери качества. Оптимизацию ресурсов будем продолжать», — отметил Боков.

По его словам, сейчас прорабатываются варианты дальнейшего объединения отдельных муниципальных округов.

Единственным нереформированным муниципалитетом остается Шиловский район. Его переход отложили из-за опасений потери федеральных преференций моногородом Лесной. Как выяснилось позже, такие риски отсутствуют, и в 2026 году район также станет округом.