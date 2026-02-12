Лекарство для онкобольной в Рязани обещали в январе, но торги начались в феврале

Рязанка несколько месяцев пытается добиться получения жизненно необходимого препарата Капматиниб для своей 74-летней бабушки, которая почти четыре года борется с онкологическим заболеванием — раком легкого четвертой стадии. Несмотря на обещания регионального минздрава о поставке лекарства в конце января — начале февраля, торги на его закупку были объявлены только 10 февраля. Семья опасается, что задержка может стоить пациентке жизни, ее внучка рассказала о ситуации редакции РЗН. Инфо.
По словам рязанки, состояние бабушки резко ухудшилось несколько месяцев назад. В декабре 2025 года врачи назначили ей новый курс терапии препаратом Капматиниб — по их оценке, сейчас только он может остановить прогрессирование болезни.
Однако лекарство оказалось недоступно, потому что официально не входит в перечень жизненно необходимых. Для его закупки потребовалось решение врачебной комиссии онкодиспансера. Комиссия прошла 18 декабря, протокол был направлен в министерство здравоохранения. Документ есть в распоряжении РЗН. Инфо.
Рязанка обратилась к минздраву в личные сообщения ведомства во ВКонтакте, чтобы узнать, как скоро можно будет получить препарат. Сначала чиновники сообщили, что «данный препарат не входит в список жизненно-необходимых препаратов, поэтому по нему не проходит обычная закупка».
После получения протокола комиссии минздрав заверил, что «препарат закупают на 2026 год, ориентировочно ожидается поставка в конце января — начале февраля».
Переписка продолжилась. 23 декабря в ведомстве в ответ на сообщения рязанки, что «счет идет на дни» пояснили, что специалисты уже подали документы для организации закупки препарата.
«Эта процедура проходит несколько инстанций, к нам, к сожалению, не относящихся. Мы точно так же ждем с нетерпением подтверждения торгов, так как пациенты, на которых подали документы в конце 2025 года, ждут свои препараты», — написали в министерстве.
В январе обещанные сроки начали срываться. 20 января минздрав сообщил, что не может подсказать сроки поставки, потому что размещение торгов зависит не от них и предложили девушке писать им еженедельно, чтобы оперативно проверять ситуацию.
3 февраля в ведомстве вновь принесли извинения.
«Мы все еще ждем размещения заявки на торгах», — написали в сообщении.
Между тем 10 февраля на портале госзакупок
Согласно протоколу врачебного консилиума онкодиспансера, лечение пожилой пациентки было прервано из-за отсутствия препарата. В решении комиссии прямо указано, что онкобольной требуется терапия Капматинибом.
Справка:
Капматиниб применяется для лечения немелкоклеточного рака легкого с определенными генетическими изменениями. Препарат блокирует белок MET, который способствует росту и размножению опухолевых клеток. Это позволяет замедлить или остановить распространение новообразования. Лекарство относится к категории таргетных терапий и назначается при неэффективности стандартных методов лечения.