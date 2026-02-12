Лекарство для онкобольной в Рязани обещали в январе, но торги начались в феврале

Рязанка несколько месяцев пытается получить жизненно важный препарат Капматиниб для 74-летней бабушки с раком легкого 4 стадии. Минздрав обещал поставку в конце января-начале февраля, но торги объявили лишь 10 февраля. Препарат не входит в перечень жизненно необходимых, закупка возможна только по решению онкокомиссии. Его направили в минздрав 18 декабря. Ведомство сообщило о начале закупки в январе, но сроки срывались, чиновники рекомендовали уточнять статус. 10 февраля появилась заявка на закупку Капматиниба на 2,9 млн с подачей заявок до 19 февраля. Лечение пациентки остановлено из-за отсутствия препарата — подтверждено протоколом врачебной комиссии. Семья боится, что задержка может стоить жизни пенсионерке.

Рязанка несколько месяцев пытается добиться получения жизненно необходимого препарата Капматиниб для своей 74-летней бабушки, которая почти четыре года борется с онкологическим заболеванием — раком легкого четвертой стадии. Несмотря на обещания регионального минздрава о поставке лекарства в конце января — начале февраля, торги на его закупку были объявлены только 10 февраля. Семья опасается, что задержка может стоить пациентке жизни, ее внучка рассказала о ситуации редакции РЗН. Инфо.

По словам рязанки, состояние бабушки резко ухудшилось несколько месяцев назад. В декабре 2025 года врачи назначили ей новый курс терапии препаратом Капматиниб — по их оценке, сейчас только он может остановить прогрессирование болезни.

Однако лекарство оказалось недоступно, потому что официально не входит в перечень жизненно необходимых. Для его закупки потребовалось решение врачебной комиссии онкодиспансера. Комиссия прошла 18 декабря, протокол был направлен в министерство здравоохранения. Документ есть в распоряжении РЗН. Инфо.

Рязанка обратилась к минздраву в личные сообщения ведомства во ВКонтакте, чтобы узнать, как скоро можно будет получить препарат. Сначала чиновники сообщили, что «данный препарат не входит в список жизненно-необходимых препаратов, поэтому по нему не проходит обычная закупка».

После получения протокола комиссии минздрав заверил, что «препарат закупают на 2026 год, ориентировочно ожидается поставка в конце января — начале февраля».

Переписка продолжилась. 23 декабря в ведомстве в ответ на сообщения рязанки, что «счет идет на дни» пояснили, что специалисты уже подали документы для организации закупки препарата.

«Эта процедура проходит несколько инстанций, к нам, к сожалению, не относящихся. Мы точно так же ждем с нетерпением подтверждения торгов, так как пациенты, на которых подали документы в конце 2025 года, ждут свои препараты», — написали в министерстве.

В январе обещанные сроки начали срываться. 20 января минздрав сообщил, что не может подсказать сроки поставки, потому что размещение торгов зависит не от них и предложили девушке писать им еженедельно, чтобы оперативно проверять ситуацию.

3 февраля в ведомстве вновь принесли извинения.

«Мы все еще ждем размещения заявки на торгах», — написали в сообщении.

Между тем 10 февраля на портале госзакупок появилась заявка на приобретение Капматиниба на сумму 2,9 миллиона рублей. Окончание подачи заявок от поставщиков назначено на 19 февраля. Согласно документации, планируется закупить 1440 упаковок препарата.

Согласно протоколу врачебного консилиума онкодиспансера, лечение пожилой пациентки было прервано из-за отсутствия препарата. В решении комиссии прямо указано, что онкобольной требуется терапия Капматинибом.

Справка:

Капматиниб применяется для лечения немелкоклеточного рака легкого с определенными генетическими изменениями. Препарат блокирует белок MET, который способствует росту и размножению опухолевых клеток. Это позволяет замедлить или остановить распространение новообразования. Лекарство относится к категории таргетных терапий и назначается при неэффективности стандартных методов лечения.