Книжный рынок РФ в 2025 году вырос на 13%, в цифровом формате — на 45%

В 2025 году объем книжного рынка России вырос до 111 миллиардов рублей. Продажи бумажных книг остались на прежнем уровне, а сегмент цифровых книг увеличился на 45%. «У нас самый большой рост за всю историю. (…) Нельзя не учесть, что в штуках, если мы говорим про бумажные книги, роста нет — плюс-минус 1%. Но с другой стороны, мы посмотрели статистику, и мы там неплохо стоим по отношению к остальным — газетам, журналам», — сказал Капьев на пресс-конференции в четверг.

Цифровые книги показали значительный рост: +45% с 153 до 222 млн экземпляров в 2025 году. При этом продажи бумажных книг снизились на 1% — с 233 до 231 млн экземпляров. В денежном выражении рынок вырос более чем на 13% до 111 млрд руб.

Капьев отметил, что рост рынка обусловлен повышением цен и изменением структуры потребления: больше покупают красиво оформленные и дорогие книги. Гендиректор «Эксмо» хочет роста продаж бумажных книг на 5-7%, а «АСТ-Азбука» — на 5%.

Основными каналами продаж стали маркетплейсы (54%), книжные магазины (16,4%) и федеральные сети офлайн (11,5%).