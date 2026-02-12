Рязань
Исследование показало, что большинство россиян выбирают график работы 5/2
Согласно результатам исследования сервиса «Работа. ру», классический график работы 5/2 является наиболее предпочтительным для 38% россиян. Об этом пишет РИА Новости.

Гибкий график выбрали 26% опрошенных. В то же время, режим работы 2/2 предпочитают 16% участников опроса, а 10% отдали предпочтение варианту 4/3. График 6/1 оказался менее популярным — его выбрали лишь 2% респондентов.

Помимо выбора графика работы, исследование показало, что почти треть россиян обращают внимание на хорошие отношения с коллегами при выборе места работы. Профессиональные обязанности и задачи важны для 22% участников, а перспективы карьерного роста — для 11%. Интересно, что размер организации не имеет значения для 56% опрошенных.

Исследование проводилось с 26 по 30 января 2026 года и охватило 3,2 тысячи россиян.