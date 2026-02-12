Госдума: Google могут заблокировать в России

В Госдуме предположили, что Google могут заблокировать в России. Отмечается, что Роскомнадзор ждет возвращения Google для взыскания долга в 91,5 квинтиллиона рублей за блокировку российских телеканалов на YouTube.

