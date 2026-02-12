Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде
Во второй половине дня 12 февраля на территории Рязанской области ожидается снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Местами прогнозируют усиление южного ветра порывами до 15 м/с, гололед. Также обещают налипание мокрого снега, снежные заносы. В отдельных районах будет туман с видимостью 200-800 метров. Плохая погода сохранится ночью и утром 13 февраля.
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
