КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
ОСАГО — дешево, но формально, КАСКО — надежно, но дорог...
10 февраля 2026 17:35
511
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 16:51
809
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 597
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 410
Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде
Во второй половине дня 12 февраля на территории Рязанской области ожидается снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Местами прогнозируют усиление южного ветра порывами до 15 м/с, гололед. Также обещают налипание мокрого снега, снежные заносы. В отдельных районах будет туман с видимостью 200-800 метров. Плохая погода сохранится ночью и утром 13 февраля.

Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.

Во второй половине дня 12 февраля на территории Рязанской области ожидается снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Местами прогнозируют усиление южного ветра порывами до 15 м/с, гололед. Также обещают налипание мокрого снега, снежные заносы.

В отдельных районах будет туман с видимостью 200-800 метров.

Плохая погода сохранится ночью и утром 13 февраля.