Для рязанцев выпустили метеопредупреждение о непогоде

Во второй половине дня 12 февраля на территории Рязанской области ожидается снег, мокрый снег, дождь, ледяной дождь. Местами прогнозируют усиление южного ветра порывами до 15 м/с, гололед. Также обещают налипание мокрого снега, снежные заносы. В отдельных районах будет туман с видимостью 200-800 метров. Плохая погода сохранится ночью и утром 13 февраля.