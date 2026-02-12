Рязань
Депутаты Рязанской областной Думы поддержали увеличение штрафов за повторную парковку на газонах и детских площадках
Депутаты Рязанской областной Думы поддержали увеличение штрафов за повторную парковку на газонах и детских площадках. Об этом сообщили в пресс-службе законодательной власти.

В ходе заседания регионального парламента, состоявшегося 12 февраля, депутаты во втором чтении приняли закон, устанавливающий прогрессивную шкалу штрафов за размещение транспортных средств на газонах, цветниках и иных территориях, занятых зелеными насаждениями и являющихся элементами благоустройства, а также детских и спортивных площадках. С соответствующей инициативой выступила Рязанская городская Дума.

Нововведения устанавливают дифференциацию ответственности за административные правонарушения для граждан и юридических лиц, а также предусматривают повышенный размер штрафов за повторное нарушение. Согласно принятому закону, несанкционированная парковка повлечет за собой наложение штрафа на граждан в размере от одной до трех тысяч рублей, на юридических лиц — от десяти до тридцати тысяч рублей. В случае повторного нарушения санкции будут усилены: размер штрафов составит от трех до пяти тысяч и от тридцати до пятидесяти тысяч рублей соответственно.

Председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин обратил внимание на социальную значимость утвержденных поправок.

«К нам поступают сотни жалоб от граждан. Размещение автомобилей в зеленых зонах вызывает справедливое недовольство людей: это и растаскивание грязи на колёсах по тротуарам и проезжей части, и уничтожение зеленых насаждений. Только в 2025 году было зафиксировано около 12 тысяч нарушений, из них треть совершены повторно, — подчеркнул в своем комментарии спикер регионального парламента. — При этом хочу отметить важность комплексного подхода в решении проблемы. Администрация города, городская Дума должны работать над расширением бесплатных парковочных мест. Если люди обращаются, рассмотреть варианты организации экопарковки. У нас есть программа поддержки местных инициатив. Можно использовать её возможности. Этим нужно заниматься», — отметил Фомин.

Фото: пресс-служба Рязанской областной Думы.