Боков назвал лучших глав округов Рязанской области

В ходе публичного отчета 12 февраля первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков назвал лучших руководителей округов Рязанской области. Боков подчеркнул, что в правительстве принципиально не делят муниципалитеты на «хорошие» и «плохие». У каждого округа свои преимущества — промышленный потенциал, сельское хозяйство или туристическая привлекательность, и единой шаблонной оценки здесь быть не может.

При этом в регионе продолжают развивать систему рейтингов эффективности. В 2026 году к существующим критериям добавят новый показатель — управленческий потенциал руководителей и их команд.

По словам зампреда правительства можно выделить Владимира Оводкова из Александро-Невского округа, Евгения Сидорова из Михайловского, Ивана Бахилова из Касимовского, Евгения Рубцова из Сасовского, Нину Соломонову из Спасского и Михаила Ромодина из Скопинского округов.

«Если говорить про глав, как о личностях… мы же по-разному можем оценивать. Мое личное мнение — важен ценностный подход, неравнодушие главы. Когда я общаюсь с некоторыми из глав, я вижу, что они готовы просто умереть за свой район. Они знают каждую улицу, каждого жителя, каждую проблемную территорию. Это и есть главный критерий — неравнодушие и любовь к своей территории. Когда это есть у человека внутри, то и к нему люди стремятся. Там, где это присутствует, формируется сильная команда. К такому подходу мы и стремимся» — сказал Боков.