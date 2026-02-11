Житель Рязани убил знакомого деревянной доской и получил 9 лет колонии

Московский районный суд Рязани приговорил 52-летнего местного жителя к 9 годам лишения свободы за убийство знакомого (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Как установлено в суде, в июле 2025 года в гаражно-строительном кооперативе во время совместного распития алкоголя между мужчинами возник конфликт. В состоянии опьянения обвиняемый нанес потерпевшему не менее пяти ударов деревянной доской по голове и телу, от которых тот скончался.

Кроме уголовного наказания, суд удовлетворил гражданский иск родственников погибшего на сумму 2 млн 650 тыс. рублей.