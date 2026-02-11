Зеленский: следующий раунд переговоров пройдет в США 17-18 февраля

Владимир Зеленский, президент Украины, объявил о возможности проведения следующих переговоров по мирному урегулированию конфликта 17-18 февраля в США. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на агентство Блумберг.

«Новый раунд запланирован на вторник или среду», — говорится в сообщении.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов на очередной раунд переговоров по Украине в США.

