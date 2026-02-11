В Солотче начали работу по распиливанию упавших деревьев

Оперативно реагируя на обращения жителей, бригады провели работы по устранению аварийных деревьев в нескольких ключевых локациях. Среди мест, где были выполнены работы, — территория жилого дома рядом с лагерем ФСБ на улице Санаторий, лесной массив рядом с госпиталем ветеранов, а также территория лесного массива возле жилого комплекса «Лесная фантазия».