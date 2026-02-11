Рязань
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
Вчера 17:35
391
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 2026 16:51
654
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 466
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 312
В Солотче начали работу по распиливанию упавших деревьев
Префектура Солотчи продолжает работы по распиливанию упавших деревьев в микрорайоне Солотча.

Оперативно реагируя на обращения жителей, бригады провели работы по устранению аварийных деревьев в нескольких ключевых локациях.

Среди мест, где были выполнены работы, — территория жилого дома рядом с лагерем ФСБ на улице Санаторий, лесной массив рядом с госпиталем ветеранов, а также территория лесного массива возле жилого комплекса «Лесная фантазия».

Фото: Префектура Солотчи.