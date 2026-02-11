В Рязанской области разыскивают 56-летнего мужчину

В Рязанской области разыскивают 56-летнего Шмелькова Игоря Анатольевича. Отмечается, что с 11 февраля 2026 года его местонахождение неизвестно. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Контакт для связи: Лимура (Наталья) +7 (920) 996-31-13.