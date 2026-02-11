В Рязанской области оцифруют более тысячи кладбищ

Регион присоединился к пилотному проекту «Управление захоронениями», цель которого — создание единого электронного реестра кладбищ. Платформа позволит предоставлять услуги онлайн: оформление захоронений, получение разрешений на памятники и заказ ухода за участками. В Рязанской области планируется оцифровать 1087 кладбищ, первая очередь проекта уже внедрена на базе платформы «ГосТех».