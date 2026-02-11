В Рязанской области для автопоезда «Здоровье» закупят медоборудование для детей

Педиатрический передвижной комплекс войдёт в состав регионального автопоезда «Забота и здоровье», сообщил 11 февраля министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников. Комплекс включает 29 видов оборудования. Конкурс на поставку завершится до 1 апреля 2026 года, техника поступит во втором квартале, а первые выезды начнутся в том же периоде. В 2026 году планируется 32 выезда мобильной бригады, первая — в феврале в село Незнаново Кораблинского округа, при запросах возможны внеплановые поездки. Губернатор Павел Малков поручил увеличить внимание к населённым пунктам, подверженным подтоплению и транспортной изоляции, организовав для них дополнительные выезды мобильных бригад.

Педиатрический передвижной комплекс появится в составе регионального автопоезда «Забота и здоровье». Об этом 11 февраля на заседании регионального правительства сообщил министр здравоохранения Рязанской области Александр Пшенников.

Педиатрический комплекс включает 29 единиц медицинского оборудования. По словам Пшенникова, конкурс на его поставку планируется завершить до 1 апреля 2026 года, а во втором квартале техника поступит в распоряжение региона. Первые плановые выезды с новым модулем начнутся во втором квартале 2026 года.

«Будем наращивать темпы работы автопоезда ежегодно», — отметил Пшенников.

Министр сообщил, что в 2026 году запланировано 32 выезда мобильной бригады. Первая поездка состоится в феврале — медики отправятся в село Незнаново Кораблинского муниципального округа. При наличии запросов от жителей организуют и внеплановые мероприятия.

В 2025 году автопоезд превысил плановые показатели — выполнено 40 выездов вместо запланированных 30. Медики осмотрели свыше девяти тысяч человек, включая 1300 детей. Около тысячи пациентов были направлены на дообследование в поликлиники или госпитализированы.

Губернатор Павел Малков поручил усилить внимание к жителям населенных пунктов, которые могут оказаться в зоне подтопления и временно отрезанными от транспортной сети. Для этих территорий будут организованы дополнительные выезды мобильных бригад.