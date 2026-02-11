В Рязани восстановили электроснабжение на улице Островского

Работы по восстановлению кабельной линии 0,4 кВ от ТП-414 до ВРУ жилого дома в районе домов № 12 и № 14 по улице Островского завершили. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

Работы по восстановлению кабельной линии 0,4 кВ от ТП-414 до ВРУ жилого дома в районе домов № 12 и № 14 по улице Островского завершили. Об этом сообщили в соцсетях РГРЭС.

По данным предприятия, в восстановлении участвовали транспортная служба, оперативно-диспетчерская служба, служба кабельных линий и электротехническая лаборатория.

Электроснабжение домов восстановили в полном объеме, сейчас оно работает без перебоев.

Фото: РГРЭС.