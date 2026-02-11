В Рязани у ж/д переезда произошла авария

В Рязани произошло ДТП. Об этом сообщили в телеграм-канале «ПУРВ». По словам очевидцев, авария случилась на улице Магистральной, возле ж/д переезда. На кадрах видно, что столкнулись два автомобиля. Информации о пострадавших пока нет.