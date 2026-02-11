В Рязани произошло ДТП с участием машины такси

Отмечается, что авария случилась 11 февраля на перекрестке улиц Горького и Введенской. По словам очевидцев, автомобиль врезался в машину такси. Согласно «Яндекс Картам», движение на участке дороги затруднено. Информации о пострадавших нет. Подробности уточняются.