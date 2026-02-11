В Рязани обстреляли автомобиль

Инцидент произошел на улице Большой. «Сосед [обстрелял] лобовое стекло автомобиля из-за занятого другим соседом якобы его почищенного [парковочного] места», — говорится в посте. В пресс-службе УМВД по Рязанской области РЗН. инфо сообщили, что в полицию 9 февраля 2026 года поступало заявление о повреждении лобового стекла машины из пневматики. Проводится проверка.