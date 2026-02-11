В Рязани на нескольких улицах ограничат парковку из-за уборки снега

С 22:00 11 февраля до 06:00 12 февраля 2026 года в Рязани будет ограничена парковка на ряде улиц из-за механизированной уборки снега, сообщили в администрации города.

С 22:00 11 февраля до 06:00 12 февраля 2026 года в Рязани будет ограничена парковка на ряде улиц из-за механизированной уборки снега, сообщили в администрации города.

Ограничения коснутся следующих участков:

ул. Павлова — от пересечения с Первомайским проспектом до пересечения с ул. Кудрявцева;

ул. Кудрявцева — от пересечения с ул. Павлова до пересечения с ул. Маяковского;

ул. Чапаева — от пересечения с ул. Кудрявцева до пересечения с ул. Пролетарской.

Также будет организован вывоз снега с ул. Новоселов и Московского шоссе. В районе уборки будет работать эвакуатор.

Водителей просят учитывать ограничения при парковке, чтобы не мешать работе коммунальных служб.