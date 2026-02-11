В России возник дефицит капибар из-за тренда

По словам эксперта, зоопарки активно покупают капибар из-за роста интереса к ним. Увеличение их популяции в России невозможно из-за ограниченного числа зоопарков с условиями для их размножения. Отмечается, что эти животные спариваются только в воде при температуре 26 градусов.