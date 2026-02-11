В МЧС Рязанской области предупредили о сильном ветре

«В ближайший час с сохранением до конца суток 11 февраля и в течение суток 12 февраля на территории Рязанской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении. Также сотрудники МЧС рекомендовали не использовать открытый огонь для освещения, если отключат свет, и соблюдать правила эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов.

В МЧС Рязанской области предупредили о сильном ветре. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«В ближайший час с сохранением до конца суток 11 февраля и в течение суток 12 февраля на территории Рязанской области ожидается усиление южного ветра порывами 12-17 м/с», — говорится в сообщении.

Также сотрудники МЧС рекомендовали не использовать открытый огонь для освещения, если отключат свет, и соблюдать правила эксплуатации печного оборудования и электронагревательных приборов.