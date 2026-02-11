Сбербанк уволил 20% персонала из-за внедрения ИИ

«Сегодня рано, а завтра будет поздно. Мы не заметим этого фазового перехода, когда он случится. А потом бах — и уже случилось. И все, ты на задворках», — отметил Греф. Глава «Сбера» открыто признал, что сокращение штата и проигрыш в конкуренции с искусственным интеллектом вызвали значительное беспокойство внутри компании. Он также отметил, что для успешного внедрения ИИ необходимо полностью перестроить все процессы, однако пока рано полностью полагаться на искусственный интеллект в управлении.

Сбербанк уволил 20% сотрудников из-за внедрения ИИ. Об этом заявил председатель правления банка Герман Греф, передают «Ведомости».

