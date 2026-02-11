РКН полностью заблокировал WhatsApp*, Facebook*, Instagram* и YouTube

РКН полностью заблокировал WhatsApp*, Facebook*, Instagram* и YouTube. При попытке зайти на сайты WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube и некоторых СМИ появляется ошибка «DNS_PROBE_FINISHED_NXDOMAIN», что указывает на отсутствие доменов или удаление их IP-адресов из справочника. В РКН «Осторожно, новости» заявили, что комментария по удалению сайтов пока нет. *Признаны экстремистскими и запрещены в РФ.

