Путин поручил создать рабочую группу по популяризации традиционных ценностей

«Администрации президента РФ образовать постоянно действующую межведомственную рабочую группу по вопросам формирования в обществе семейно ориентированной среды, популяризации традиционных семейных ценностей в информационной среде, а также обеспечить деятельность этой рабочей группы», — указывается в документе. Поручение должно быть выполнено 1 апреля 2026 года.

Президент России Владимир Путин поручил создать постоянную межведомственную комиссию для продвижения традиционных ценностей. Это следует из опубликованного перечня поручений по итогам заседания Совета по реализации государственной демографической и семейной политики, передает ТАСС.

Фото: сайт Кремля.