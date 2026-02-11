Потребителям газа предложили перейти на электронную квитанцию

Все больше абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань» выбирают электронные квитанции для оплаты газа. По информации пресс-службы компании, количество потребителей, перешедших на электронный формат, достигло почти 200 тысяч.

Электронная квитанция полностью заменяет бумажную и обладает рядом значительных преимуществ. Она приходит на электронную почту быстрее — на 7-10 дней, что позволяет абонентам своевременно оплачивать услуги.

Кроме того, электронные документы не теряются и всегда доступны для скачивания, что обеспечивает безопасность личных данных.

Получая электронную квитанцию, пользователи могут также помочь пожилым родственникам или контролировать оплату арендаторами.

Переход на электронный формат также способствует охране окружающей среды за счет экономии бумаги.

Отмечается, что подключить услугу можно через «Личный кабинет» на сайте «Газпром межрегионгаз Рязань», мобильное приложение «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store, а также обратившись в офисы компании или отправив заявку на электронный адрес feedback@ryazanregiongaz.ru .

Стоить отметить, что с момента оформления услуги бумажная квитанция больше не будет доставляться.