Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 11
-9°
Чтв, 12
-1°
Птн, 13
ЦБ USD 77.21 -0.44 11/02
ЦБ EUR 91.94 -0.07 11/02
Нал. USD 77.60 / 77.50 11/02 13:20
Нал. EUR 92.02 / 92.31 11/02 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
Вчера 17:35
390
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
9 февраля 2026 16:51
654
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 466
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 311
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Потребителям газа предложили перейти на электронную квитанцию

Все больше абонентов «Газпром межрегионгаз Рязань» выбирают электронные квитанции для оплаты газа. По информации пресс-службы компании, количество потребителей, перешедших на электронный формат, достигло почти 200 тысяч.

Электронная квитанция полностью заменяет бумажную и обладает рядом значительных преимуществ. Она приходит на электронную почту быстрее — на 7-10 дней, что позволяет абонентам своевременно оплачивать услуги.

Кроме того, электронные документы не теряются и всегда доступны для скачивания, что обеспечивает безопасность личных данных.

Получая электронную квитанцию, пользователи могут также помочь пожилым родственникам или контролировать оплату арендаторами.

Переход на электронный формат также способствует охране окружающей среды за счет экономии бумаги.

Отмечается, что подключить услугу можно через «Личный кабинет» на сайте «Газпром межрегионгаз Рязань», мобильное приложение «Мой газ» в Google Play и «Газ Онлайн» в App Store, а также обратившись в офисы компании или отправив заявку на электронный адрес feedback@ryazanregiongaz.ru.

Стоить отметить, что с момента оформления услуги бумажная квитанция больше не будет доставляться.