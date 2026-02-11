Под Рязанью случился пожар
Информация о пожаре в деревне Высокое Рыбновского округа поступила 9 февраля в 21:12. Горела хозпостройка. В тушении участвовали восемь человек, три спецмашины. Огнем повреждено строение. Площадь пожара составила шесть квадратных метров. Пострадавших нет.
