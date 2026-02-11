Опубликован прогноз погоды на 12 февраля в Рязанской области
В области будет облачно. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах — гололедица. Ветер будет южный, 6-11 м/с. Местами ожидаются порывы 12-15 м/с. Температура воздуха по области ночью составит −15…−10°С, днем — −7…−2°С.
Опубликован прогноз погоды на 12 февраля в Рязанской области. Его разместили на сайте ГУ МЧС по региону.
