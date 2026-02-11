Около 12 тысяч девятиклассников Рязанской области сдали итоговое собеседование

Для допуска к итоговой аттестации выпускникам 9 классов нужно успешно пройти собеседование по русскому языку. Экзамен включает чтение текста вслух, пересказ с использованием дополнительных материалов, монологическое высказывание и диалог с экзаменатором. Обычно тексты посвящены выдающимся личностям России. Результаты оцениваются как «зачет» или «незачет». При неудаче или отсутствии ученика на собеседовании предусмотрены пересдачи: 11 марта и 20 апреля 2026 года.

