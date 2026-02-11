Мишустин подписал указ об открытии Генконсульства РФ в казахстанском Актау
Также премьер-министр поручил МИД России определить численность и утвердить штатное расписание Генерального консульства в Актау, исходя из структуры других зарубежных учреждений.
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал указ об открытии Генконсульства РФ в казахстанском Актау. Об этом сообщили «Известия».
"Открыть Генеральное консульство Российской Федерации в городе Актау (Республика Казахстан)", — говорится в указе.
