Минкульт отстранил Богомолова от должности ректора Школы-студии МХАТ

«Решение о назначении врио ректора будет принято в соответствии с установленным порядком», — заявили в министерстве. Отмечается, что режиссер сам попросил Ольгу Любимову отстранить его от этой должности без объяснения причин. 23 января Константин Богомолов стал временно исполняющим обязанности ректора университета. Выпускники выразили недовольство, направив жалобу в Министерство культуры, указав на несоответствие традициям. Богомолов назвал их аргументы «наивными».

23 января Константин Богомолов стал временно исполняющим обязанности ректора университета. Выпускники выразили недовольство, направив жалобу в Министерство культуры, указав на несоответствие традициям. Богомолов назвал их аргументы «наивными». В свою очередь, министерство заявило, что договор с ним подписан до выборов ректора.

