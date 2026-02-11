Discord отменил обязательную проверку возраста по паспорту

Discord отменил план по введению обязательной системы проверки возраста, которая должна была стартовать в марте 2026 года. Решение было принято после массовой критики пользователей.

По новым правилам, верификацию через паспорт или другие документы будут проходить только в спорных ситуациях. Большинство аккаунтов сразу получат «взрослый» статус, который определяет нейросеть на основе поведения, метаданных и истории игр.

Изначально платформа собиралась присваивать всем аккаунтам «подростковый» статус до подтверждения совершеннолетия, с ограничением доступа к ряду функций. После отмены обязательной проверки эти ограничения вводиться не будут.