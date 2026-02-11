108 беспилотников сбили над Россией прошлой ночью

Об этом сообщило Минобороны страны. Из них 49 уничтожили в Волгоградской области; 29 — Ростовской области; по 7 — Саратовской областью и над акваторией Черного моря; 3 — в Астраханской области; по 2 — в Брянской области, Калмыкии и Татарстане; еще по 1 — Белгородская, Воронежская, Курская, Тульская области, а также над Азовским морем, в Крыму и Северной Осетии.