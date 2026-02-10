Жительнице Подмосковья назначили срок в колонии за сбыт наркотиков в Рязани

Суд в Рязани приговорил 25-летнюю женщину из Подмосковья к 8 годам и 6 месяцам тюрьмы за попытку продать наркотики. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В июле 2025 года она организовала тайники для хранения наркотиков в Рязани. Полиция узнала о её действиях и задержала её, изъяв наркотики. Женщина признала свою вину и раскаялась в содеянном. Суд назначил виновной наказание в виде отбывания в исправительной колонии общего режима. Также у неё конфисковали мобильный телефон, который использовался для преступления.

