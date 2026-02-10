Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины

Президент Украины сообщил, что пакет документов, касающихся гарантий безопасности, уже подготовлен. По его словам, именно безопасность, мир и восстановление страны остаются безальтернативными целями. Зеленский отметил, что украинская переговорная команда ежедневно работает над предложениями, которые могут быть вынесены на ближайшие встречи. Также он сообщил, что в период с 9 по 15 февраля состоится ряд важных международных мероприятий, где позиция Киева будет представлена на высоком уровне.

Зеленский заявил о готовности документов по гарантиям безопасности для Украины. Об этом сообщает URA.RU .

Президент Украины сообщил, что пакет документов, касающихся гарантий безопасности, уже подготовлен. По его словам, именно безопасность, мир и восстановление страны остаются безальтернативными целями.

Зеленский отметил, что украинская переговорная команда ежедневно работает над предложениями, которые могут быть вынесены на ближайшие встречи. Также он сообщил, что в период с 9 по 15 февраля состоится ряд важных международных мероприятий, где позиция Киева будет представлена на высоком уровне.