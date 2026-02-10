YouTube исчез из DNS-серверов Роскомнадзора в России

Домен YouTube пропал из DNS-серверов Роскомнадзора, что привело к полной блокировке видеохостинга для пользователей в России. Об этом пишет РБК со ссылкой на управляющего директора «Ультиматек» Джемали Авалишвили и независимого эксперта Алексея Учакина.

Авалишвили отметил, что DNS-серверы, подконтрольные Роскомнадзору, перестали возвращать корректные адреса для youtube.com, что делает подключение невозможным. Этот метод, по его словам, является частью технического арсенала ведомства наряду с блокировкой IP-адресов и пакетной фильтрацией.

Учакин пояснил, что мощности технических средств противодействия угрозам могут быть недостаточными для замедления сразу двух крупных ресурсов: YouTube и Telegram. Поэтому Роскомнадзор удалил домен YouTube из своей системы, используя «грубый, но надежный» способ ограничения доступа.