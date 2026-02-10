Рязань
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
506
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 043
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 233
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
1 068
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
ВС РФ освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области
Помимо этого, за сутки поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139-ти районах.

ПВО сбила четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника.

ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок ВС России около 1 245 военнослужащих.