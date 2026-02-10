ВС РФ освободили населенный пункт Зализничное в Запорожской области
Помимо этого, за сутки поражены объекты топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ, места сборки, хранения и подготовки к запуску беспилотников дальнего действия, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139-ти районах. ПВО сбила четыре управляемые авиабомбы, реактивный снаряд HIMARS, управляемую ракету большой дальности «Нептун» и 72 беспилотника. ВСУ потеряли за сутки в зоне ответственности всех группировок ВС России около 1 245 военнослужащих.
