В рязанском госпитале для ветеранов появится реабилитация с мягкими мечами
В Госпитале для ветеранов войн запустят новый вид реабилитации — безопасное фехтование на мягких мечах в рамках проекта «Сила МЕЧты». Реабилитация проводится при поддержке Федерации Современного Мечевого Боя России. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.
Методика подходит для людей с разными состояниями здоровья, а использование мягкого оружия минимизирует риск травм.
Руководить направлением будет специалист по физической реабилитации Госпиталя Николай Юдин, который одновременно возглавляет региональное отделение Федерации современного мечевого боя в Рязанской области.
