КАСКО или ОСАГО? Какую страховку лучше выбрать
5 часов назад
228
Инфляция, ключевая ставка и замороженные активы. Интервью с президенто...
На фоне сложной экономической ситуации в стране россиян...
Вчера 16:51
564
Снегоборьба без шанса на удачу? Как в Рязани чистят тротуары — репорта...
Когда первый снег превращается в нечищеную кашу, а та —...
8 февраля 11:03
4 324
Рязанские охотники опасаются, что у них отберут земли и введут повышен...
Региональное отделение военно-охотничьего общества имее...
6 февраля 14:08
1 260
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
В рязанском госпитале для ветеранов появится реабилитация с мягкими мечами
В Госпитале для ветеранов войн запустят новый вид реабилитации — безопасное фехтование на мягких мечах в рамках проекта «Сила МЕЧты». Реабилитация проводится при поддержке Федерации Современного Мечевого Боя России. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Методика подходит для людей с разными состояниями здоровья, а использование мягкого оружия минимизирует риск травм.

Руководить направлением будет специалист по физической реабилитации Госпиталя Николай Юдин, который одновременно возглавляет региональное отделение Федерации современного мечевого боя в Рязанской области.

Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.