В рязанском госпитале для ветеранов появится реабилитация с мягкими мечами

В Госпитале для ветеранов войн запустят новый вид реабилитации — безопасное фехтование на мягких мечах в рамках проекта «Сила МЕЧты». Реабилитация проводится при поддержке Федерации Современного Мечевого Боя России. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

В Госпитале для ветеранов войн запустят новый вид реабилитации — безопасное фехтование на мягких мечах в рамках проекта «Сила МЕЧты». Реабилитация проводится при поддержке Федерации Современного Мечевого Боя России. Об этом сообщает министерство здравоохранения Рязанской области.

Методика подходит для людей с разными состояниями здоровья, а использование мягкого оружия минимизирует риск травм.

Руководить направлением будет специалист по физической реабилитации Госпиталя Николай Юдин, который одновременно возглавляет региональное отделение Федерации современного мечевого боя в Рязанской области.

Фото: министерство здравоохранения Рязанской области.