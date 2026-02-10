В Рязанской области за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

За прошедшую неделю, с 2 по 8 февраля, в Рязанской области ОРВИ и гриппом заболели 6579 человек. Это выше предыдущей недели на 9,4%. Среди заболевших жители областного центра составили 74%. По данным лабораторного мониторинга, в структуре циркулирующих респираторных вирусов выявлялись вирусы гриппа и негриппозной этиологии. Кроме того, с 2 по 8 февраля, в Рязанской области зарегистрировано 10 случаев COVID-19 (предыдущая неделя — восемь случаев).

В Рязанской области за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

