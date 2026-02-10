В Рязанской области произошел смертельный пожар

Пожар случился утром 10 февраля в жилом доме в микрорайоне Коготково в Скопине. Информация о возгорании на пульт диспетчера поступила в 9:32. На место выехали два пожарных расчета, представители газовой службы, предприятия электроснабжения и администрации Скопинского округа. Отмечается, что специалисты оперативно локализовали очаг возгорания. В доме нашли труп мужчины 1969 года рождения. По предварительной информации, он отравился продуктами горения. Причину возгорания и сумму ущерба выяснят специалисты.

