В Рязани у троллейбуса оборвало провода

Инцидент произошел вечером 10 февраля на улице Советской Армии в сторону поликлиники № 11. «Проезд открыт, другие троллейбусы проезжают автономным ходом, проезд для личного транспорта открыт. Ремонтные бригады работают на месте. Работы завершат не позднее 18:00», — сообщили РЗН. инфо в мэрии.