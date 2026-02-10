В Рязани произошло ДТП с участием фуры

В Рязани на улице Циолковского произошло ДТП с участием фуры. Об этом сообщили в телеграм-канале «Топор. Рязань». Отмечается, что дорога частично перекрыта. По словам очевидцев, возле ТЦ «Круиз» у фуры отвалилось колесо, из-за чего движение в сторону Дашково-Песочни было заблокировано. Как уточняется, в настоящее время пробка «рассасывается».

Фото: Топор. Рязань.