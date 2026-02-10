В России впервые утвердили ГОСТ на чак-чак

В России начал действовать первый национальный стандарт на чак-чак. ГОСТ устанавливает единые требования к составу, качеству и безопасности десерта, следует из документов, изученных ТАСС.

В документе закрепили допустимые ингредиенты и их пропорции, а также ключевые физико-химические показатели, в том числе влажность и содержание сахара.

Кроме того, ГОСТ устанавливает требования к вкусу, аромату, цвету, консистенции и форме изделия. Регламентирован и эталонный внешний вид — от структуры на разломе до характерного медового оттенка. Отдельным разделом прописаны правила упаковки, маркировки, транспортировки и хранения продукции.

Справка: чак-чак — это традиционная восточная сладость народов Поволжья и Урала, прежде всего татар и башкир. Ее готовят из кусочков пресного теста, обжаренных во фритюре и залитых медовым сиропом. Обычно десерт подают к чаю в виде горки, иногда украшают орехами, сухофруктами или кунжутом.